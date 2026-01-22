Aparecen nuevas imágenes del atentado contra el yerno del alcalde del Rímac donde falleció una extranjera

El día de ayer, un ataque a balazos por parte de unos presuntos sicarios en un grifo de Villa El Salvador resultó en la muerte de una ciudadana extranjera y dejó gravemente herido al yerno del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa.

El atentado ocurrió mientras las víctimas se encontraban en una camioneta Mercedes-Benz que recibió múltiples impactos de bala. Y esta mañana aparecieron imágenes del atentado donde habrían quedado registrados los rostros de los presuntos asesinos, pero eso es materia de investigación por parte de las autoridades a cargo de hecho de sangre.

Una mujer fallecida en el ataque

La fallecida fue identificada como Danexis Sánchez Almeida, de nacionalidad venezolana, quien llegó sin signos vitales al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

El herido fue identificado como Giancarlo Fierro Román, quien se encuentra en estado crítico tras ser sometido a una cirugía de emergencia.

Cabe señalar que, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador ha asumido el caso para determinar el móvil del crimen, el cual se maneja con carácter reservado por las autoridades municipales.