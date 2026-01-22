Indignación vecinal por ataque a perrita que era cuidada por animalistas en SMP

La muerte de Negrita, una perrita comunitaria que vivía en el parque Naranjal, en San Martín de Porres, ha generado profunda indignación entre vecinos y colectivos animalistas del distrito. El animal falleció luego de ser atacado violentamente por un sujeto que, según registros audiovisuales y testimonios, ingresó al parque portando un palo con clavos mientras los perros descansaban en la zona. El hecho es investigado por las autoridades tras la denuncia presentada por los cuidadores del parque.

De acuerdo con los vecinos, las cámaras de seguridad captaron a un hombre vestido con polo blanco y short corriendo por los alrededores del parque en un horario poco habitual. Testigos señalan que el individuo habría sido visto en otras ocasiones realizando el mismo recorrido, aunque en una de esas oportunidades habría regresado portando el objeto con el que se cometió la agresión. Las imágenes ya forman parte del material entregado a la Policía Nacional del Perú.

Caso Negrita: vecinos exigen sanción por ataque a perrita comunitaria en San Martín de Porres

Negrita era parte de un grupo de perros abandonados que reciben atención permanente por parte del colectivo “Patitas del Parque Naranjal”, integrado por vecinos que se encargan de su alimentación, vacunación, desparasitación y esterilización. Los animalistas recalcaron que estos animales se mantenían en buen estado de salud y convivían de forma pacífica con los residentes, niños y visitantes del parque.

Además, la perrita acompañaba con frecuencia a los agentes de serenazgo durante sus rondas nocturnas, como parte de una dinámica habitual en la zona. Tras el ataque, los cuidadores han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el agresor vuelva a actuar contra otros animales. La denuncia inicial fue ampliada con nuevas evidencias y se espera que el caso sea derivado a la Fiscalía de la Nación para el inicio de las diligencias correspondientes.