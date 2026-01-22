Roban vehículo a un taxista en calle de Carabayllo: Está valorizado en 25 mil dólares

El robo de autos en la capital es un problema grave, con miles de vehículos hurtados anualmente, siendo distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, SMP y Los Olivos los más afectados, principalmente mediante la modalidad de robo de autos estacionados.

Esta vez en el distrito de Carabayllo, un grupo de ladrones bajaron encapuchados de un auto para atacar a un taxista, le pusieron el arma en la cabeza y lo sacaron con total violencia de su unidad.

Perdió su herramienta de trabajo

El taxista perdió su sustento de trabajo, ya que en cuestión de segundos los ladrones se llevaron su vehículo valorizado en 25 mil dólares.

La víctima se encontraba en las afueras del lugar de trabajo de su esposa cuando fue el blanco de los hampones cerca de la 8 de la noche, en una zona donde según los vecinos, no hay presencia de serenazgo ni de la policía.

Cabe señalar que, el taxista continúa en la búsqueda de auto modelo Toyota Rush color blanco y ya presentó la denuncia en la comisaría de San Pedro.

Los modelos Toyota y Nissan son los más buscados por ladrones por lo que las autoridades recomiendan precaución al estacionar, usar playas de estacionamiento seguras y denunciar inmediatamente el hecho, pudiendo usar la plataforma Alerta Robo de Sunarp para notificar el robo.