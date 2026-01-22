Municipalidad alerta sobre delitos en Nicolás Ayllón: “Ahí no solo hay comercio ambulatorio”

El persistente desorden en la avenida Nicolás Ayllón volvió a generar malestar entre vecinos y transeúntes, quienes denuncian que la situación se arrastra desde hace varios años sin una solución definitiva. Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima reconocen que “no es un tema de ahora, es un tema de años”, y señalan que la problemática involucra no solo comercio informal, sino también delitos graves que requieren una intervención planificada y segura.

Avenida Nicolás Ayllón: municipio plantea intervención articulada para una recuperación sostenible

La gerenta de Fiscalización de la MML, Mariella Falla, explicó que la zona presenta una complejidad mayor debido a la coexistencia de diversas actividades ilícitas. “Ahí no solo hay comercio ambulatorio, también hay venta de drogas, sicariato”, sostuvo, al precisar que desde el año pasado se elaboraron informes de inteligencia y se coordinó con la Policía Nacional del Perú para ejecutar un operativo conjunto cuando existan las condiciones adecuadas.

Según la funcionaria, la recuperación del espacio público no puede limitarse a una acción puntual. “Si nosotros recuperamos y hacemos el operativo un día, al día siguiente van a retornar”, advirtió, remarcando que el plan contempla reordenamiento, reubicación y un uso definido del área. En ese marco, señaló que se viene trabajando con las municipalidades de El Agustino, La Victoria y San Luis para asegurar el sostenimiento posterior a la intervención.

Frente a las críticas vecinales por la falta de resultados durante la actual gestión, Falla afirmó que existen responsabilidades compartidas. “Tenemos informes de inteligencia donde ellos mismos son los que dan facilidades a los cachineros”, declaró, añadiendo que cuando se ejecute la ocupación del espacio “no va a ingresar nadie así sea un representante vecinal”. Finalmente, aseguró que el operativo se realizará antes del fin del mandato municipal: “Definitivamente lo vamos a lograr”.