Detonan explosivo en vivienda por no pagar una deuda en SJL: Es la segunda vez que los atacan

En el distrito de San Juan de Lurigancho, los vecinos ya no sienten seguros en sus viviendas. En horas de la madrugada en la avenida San Fernando la detonación de un explosivo ha vuelto a sembrar el pánico en esa zona.

Esta madrugada, el potente artefacto explosivo fue detonado en la fachada de una vivienda donde antes funciona una panadería, sujetos desconocidos colocaron el detonante estratégicamente en la fachada para luego huir rápidamente de la zona.

La fuerte detonación destrozó la puerta y las ventanas del predio done viven 14 personas, con niños, además de causar daños en viviendas aledañas.

Atacados por no pagar un préstamo

La propietaria del inmueble atacado indica que sospecha de una vecina a quien conoce desde la infancia, como la autora del hecho ya que tiene con ella una deuda por un préstamo de dinero.

Lo más alarmante es que es la segunda vez que su vivienda es tacada de esta manera, por lo que pide garantías para ella y sus familiares., así como que las autoridades investiguen a la vecina y sus familiares quienes los amenazan constantemente por el pago del préstamo de dinero.

Cabe señalar que, el fuerte explosivo causó una gran alarma entre los residentes, quienes salieron de sus casas tras escuchar el estruendo en plena madrugada.

Los daños a la casa son considerables, las ventanas destrozadas por la fuerza de la explosión y la onda expansiva afectó a los inmuebles aledaños.