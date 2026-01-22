Equipo de BDP en peligro: intentaron asaltar a reportera y camarógrafo de noticiero tras crimen en Rímac

Un equipo periodístico de Buenos Días Perú vivió momentos de tensión mientras realizaba la cobertura del asesinato de un estudiante de 19 años ocurrido en el distrito del Rímac. El hecho se produjo cuando la reportera Lourdes Castillo y su camarógrafo se encontraban en inmediaciones del puente Santa Rosa informando sobre el crimen, sin imaginar que se toparían con un sujeto que sería el presunto autor del ataque mortal.

De acuerdo con lo reportado en vivo, durante el desplazamiento del equipo por la zona apareció un individuo con actitud sospechosa, quien se acercó de manera amenazante. Tanto la periodista como el camarógrafo reaccionaron de inmediato para evitar un posible asalto, logrando que el sujeto huyera con dirección a la prolongación Tacna, sin que se registraran personas heridas.

Equipo de Buenos Días Perú enfrenta situación de riesgo durante cobertura en el Rímac

Este incidente cobra especial relevancia debido a que el individuo que intentó aproximarse al equipo de Panamericana Televisión sería el mismo que horas antes acabó con la vida de Martín Mamani, estudiante de ingeniería en ciberseguridad, quien fue atacado con un arma blanca tras resistirse al robo de sus pertenencias cuando retornaba a su vivienda.

El caso viene siendo investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal del Rímac, quienes revisan las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona. La familia de la víctima y los vecinos han solicitado apoyo ciudadano para identificar y ubicar al responsable, mientras se reaviva la preocupación por la inseguridad que afecta tanto a los residentes como a los trabajadores de prensa durante sus labores informativas.