La Victoria: Comerciante es asesinado frente al mercado de Huamanga

Un comerciante fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en la cuadra 10 de la avenida Isabel La Católica, frente al mercado de Huamanga de La Victoria. La víctima atendía un local de venta de jugos en la zona y, de acuerdo con información preliminar, también se dedicaba al préstamo de dinero. El ataque ocurrió cuando se dirigía a su centro de trabajo.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el crimen habría sido perpetrado por dos sujetos que conocían los desplazamientos habituales del comerciante. Los agresores lo interceptaron por la espalda y actuaron con rapidez, lo que impidió que la víctima pudiera reaccionar, pese a que portaba un arma de fuego.

Ataque directo y sin indicios de robo, según la PNP

Las primeras diligencias indican que no se trató de un asalto, ya que el hombre conservaba todas sus pertenencias. En la escena se hallaron dos casquillos de bala. De manera preliminar, se presume que la víctima tenía 34 años y residía a pocas cuadras del lugar donde fue atacada.

La pareja del fallecido declaró a las autoridades que él venía recibiendo amenazas de muerte relacionadas con una relación sentimental anterior, motivo por el cual decidió portar un arma para su protección. No obstante, la PNP señaló que aún no se confirma si dichas amenazas provenían de extorsionadores u otra persona. El caso se encuentra en investigación para determinar responsabilidades.