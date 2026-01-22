Detienen a sospechoso del asesinato de ecuatoriana que fue abandonada dentro de un colchón en SMP

Esta mañana, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que fue capturado en Ecuador el presunto asesino de la mujer cuyo cadáver fue abandonado hace unos días dentro de un colchón en una calle de San Martín de Porres (SMP).

Detalló que el sujeto fue detenido durante un megaoperativo realizado por la Policía de Ecuador en el sur de la ciudad de Guayaquil, para capturar al asesino de un policía. Durante la intervención se capturó al sospechoso de la muerte de la mujer ecuatoriana. La víctima fue identificada Jennifer Mendoza.

“Nuestros hermanos de la Policía Ecuatoriana hacen un exitoso operativo, intervienen una guarida, intervienen al autor de este sicariato en agravio de un policía del Ecuador y, dentro de ese contexto, aparece un segundo sujeto”, manifestó Revoredo Farfán.

TRATA DE PERSONAS

“Esta persona ha aceptado y se corrobora lo mismo: esta persona ha indicado que esta persona (la mujer asesinada, madre de cuatro niños) se resistía a la trata de personas. Había más personas sometidas y es la línea de ‘Los Tiguerones’ con ‘Los Lobos’”, agregó.

El jefe de la Dirincri indicó que el intervenido es un hombre de 24 años, cuya identidad se mantiene en reserva, en las próximas horas sería traído al país para las investigaciones y se pueda aclarar el crimen de la ciudadana ecuatoriana que fue captada con la promesa de un empleo en el Perú.