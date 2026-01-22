Buenos Días Perú

22/01/2026

Estudiante fue asesinado en el Rímac: fue atacado a puñaladas durante intento de asalto

Los vecinos lo llevaron a un nosocomio cercano pero los médicos señalaron que había llegado sin vida. Las imágenes del criminal habrían quedado en las cámaras de seguridad.



Un estudiante de 19 años fue asesinado anoche a puñaladas durante un intento de asalto. El suceso se registró en la avenida la Capilla, en el distrito del Rímac. La víctima fue identificada como Martín Mamani.

El muchacho, estudiante de ingeniería en ciberseguridad, regresaba a su casa cuando fue interceptado por un hombre que intentó arrebatarle su mochila, la víctima se resistió al robo por lo que fue atacado.

DETENER AL CRIMINAL

Recibió varias puñaladas en el pecho quedando gravemente herido, inmediatamente los vecinos trasladaron al joven a un nosocomio cercano pero los médicos señalaron que había llegado sin vida.

El caso es investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal del Rímac. La familia pide apoyo para detener al criminal, quien habría quedado registrado por las cámaras de seguridad.


