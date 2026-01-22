Estudiante fue asesinado en el Rímac: fue atacado a puñaladas durante intento de asalto

Un estudiante de 19 años fue asesinado anoche a puñaladas durante un intento de asalto. El suceso se registró en la avenida la Capilla, en el distrito del Rímac. La víctima fue identificada como Martín Mamani.

El muchacho, estudiante de ingeniería en ciberseguridad, regresaba a su casa cuando fue interceptado por un hombre que intentó arrebatarle su mochila, la víctima se resistió al robo por lo que fue atacado.

DETENER AL CRIMINAL

Recibió varias puñaladas en el pecho quedando gravemente herido, inmediatamente los vecinos trasladaron al joven a un nosocomio cercano pero los médicos señalaron que había llegado sin vida.

El caso es investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal del Rímac. La familia pide apoyo para detener al criminal, quien habría quedado registrado por las cámaras de seguridad.