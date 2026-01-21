Buses del Corredor Verde volverían a operar entre abril y mayo

El Corredor Verde asoma su regreso en las calles de la ciudad. Tras reuniones con la Autoridad de Transporte Urbano, representantes de la concesionaria de este sistema de transportes estimaron que los Buses Verdes volverían a operar entre abril y mayo de este año, luego de superar impases contractuales.

Como se recuerda, el Corredor Verde inició sus operaciones en el 2018 y su ruta conectaba la avenida Grau en el Centro de Lima con la avenida Insurgentes en San Miguel.

Vuelve la ruta verde

Sobre esta iniciativa, el vocero del Corredor Verde, Gerardo Hermoza, indica que estos buses “Eran administrados por Protransporte y estaba el cambio para que vaya a pasar a manos del ATU y había ciertas condiciones que los concesionarios del Corredor Verde no estaban de acuerdo, pasaron los plazos entonces no se pudo pasar a manos de ATU y la Municipalidad de Lima había caducado el contrato por ese sentido”.

Cabe señalar que, en el 2020, cuando la Autoridad de Transporte Urbano asumió competencias del desaparecido Protransporte de la Municipalidad de Lima, los buses dejaron de funcionar.