Comerciantes piden seguridad por amenazas extorsivas en Playa Venecia: Les exigen 2 mil soles semanales

La extorsión y la delincuencia llegan hasta las playas de la capital en pleno verano. Los comerciantes de la Playa Venecia en el distrito de Villa El Salvador denuncian una crisis de seguridad debido a mafias de extorsionadores que operan en el balneario.

Según su denuncia, bandas delictivas les exigen pagos diarios que oscilan entre S/5 y S/50, o cuotas mensuales de hasta S/2,000, para permitir el alquiler de sombrillas y la venta de productos como raspadillas y helados en la playa.

Lo alarmante es que el modus operandi de los extorsionadores es que suelen desplazarse en motocicletas por el balneario y utilizan hasta perros para amedrentar a los vendedores y obligarlos a retirarse si no acceden al pago.

Cabe señalar que, los comerciantes que se niegan a pagar han sido víctimas de agresiones físicas y expulsiones violentas de sus puestos de trabajo.

Canales de denuncia

Si usted es víctima o testigo de estos hechos, puede utilizar los siguientes canales oficiales: Línea 1818, la Central de denuncias del Ministerio del Interior. La Línea 1574, el Número especializado para denunciar extorsiones ante la PNP y el WhatsApp de Denuncias de la PNP: 942 841 978.