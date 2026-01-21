Ate: Choferes de la línea “Los Verdecitos” no salen a trabajar tras ataque extorsivo

Los conductores de la empresa de transportes Miguel Grau, conocida popularmente como "Los Verdecitos" o "La Verde", que cubre la ruta Ate-Callao, han paralizado el día de hoy sus servicios debido a un ataque a balazos contra una de sus unidades por parte de una banda criminal.

Este atentado se registró en horas de la noche del último martes 20 de enero cuando un bus de transporte público fue atacado a balazos mientras circulaba con pasajeros a bordo en la zona de San Luis.

Según los conductores los delincuentes les exigen el pago de 20,000 soles por concepto de "inscripción" y una cuota semanal de 2,000 soles para permitirles operar en su ruta

Usuarios afectados

La paralización del servicio de "Los Verdecitos" afecta a usuarios de Ate, Santa Anita, San Isidro, Surquillo y Miraflores, al ser una de las pocas líneas que conecta directamente estos distritos con el Callao.

Esta medida se suma a una crisis generalizada en el sector transporte de Lima y los trabajadores de esta empresa mantienen la suspensión de labores por temor a represalias directas contra su integridad física y sus unidades de trabajo.