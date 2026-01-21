Desde hoy rigen multas de 660 soles por viajar dos personas en moto

Atención motociclistas, desde hoy, miércoles 21 de enero, rigen las multas en Lima y Callao para los motociclistas que lleven dos personas, sancionando con S/660 (12% de la UIT) por primera vez y S/1,320 (24% de la UIT) por reincidencia, además de puntos a la licencia, debido a un nuevo decreto del MTC en el marco del estado de emergencia para prevenir delitos y mejorar la seguridad vial.

El Decreto Supremo N.° 002-2026-MTC marca un hito en la política de transporte y seguridad interna del país ya que etas norma responde a una estrategia de disuasión frente al incremento de delitos de alto impacto, como la extorsión y el sicariato, que frecuentemente utilizan motos lineales para facilitar la huida de los cirminales.

¿Aplica a todas las motocicletas?

Esta medida aplica a todas las motocicletas, incluyendo eléctricas, sin excepciones para familiares., pero si para quienes vayan con menores de edad, al parecer cuando se trate de niños.

Cabe señalar que, la norma busca reducir delitos donde se usan motos para trasladar a dos personas, por lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) desde hoy implementa la aplicación de estas sanciones en las calles de Lima y Callao, zonas declaradas en estado de emergencia.