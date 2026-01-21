San Borja: largas colas se registran en sede del Reniec para recoger DNI

Largas colas se registran en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en el distrito de San Borja para realizar recojo sus Documento Nacional de Identidad (DNI) por fallas en el sistema.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que las filas de personas son extensas. Una entrevistada indicó que acude hasta esta sede por segundo día consecutivo para recoger su DNI.

Mientras que otra persona mencionó que también recogerá su DNI y se encuentra formando la cola por más de una hora. Durante nuestra transmisión algunos ciudadanos reclamaron para que una adulta mayor ingrese por tener atención preferencial.

Fallas en sistema y mujer espera más de 7 horas

"Voy a sacar mi DNI, ayer vine, pero me dijeron que no había sistema más de las 11:00 a.m. Estoy aquí desde 6:45 y dicen que no había sistema, estamos esperando", dijo un ciudadano a Panamericana Televisión.

Por otro lado, una entrevistada indicó que están haciendo entrar a las personas por grupos y ayer le entregaron un ticket de color amarillo tras esperar por más de 7 horas para el recojo de su documento.