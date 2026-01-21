El Agustino: avenida Nicolás Ayllón tomada por chatarreros, ambulantes y cúmulos de basura

La avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de El Agustino, se encuentra tomada por vendedores ambulantes aproximadamente por un kilómetro y medio hasta la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que los comerciantes informales han invadido la vía metropolitana instalando puestos improvisados (covachas) a base de colchones, pedazos de madera, sombrillas, entre otros.

Esta situación perjudica a los vecinos y transeúntes que circulan por la zona, no solo porque dificulta el paso el comercio ambulatorio, sino también los cúmulos de basura en la avenida Nicolás Ayllón.

Ambulantes toman zona hasta altas horas de la noche

De acuerdo a los vecinos, los vendedores acuden a la zona y tienden sábanas en plena avenida y colocan sus productos hasta altas horas de la noche. "Este problema viene desde que cerraron la vía para la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, pero ahora la construcción está casi al 90% a 95% y por eso han liberado la zona", dijo Elmer Mercado, coordinador del colectivo Ciudadanos y Ciudadanas.

Chatarreros y ambulantes toman zona desde hace 10 años

Mercado indicó que los chatarreros y ambulantes se encuentran en la zona desde hace 10 años, por ello, piden al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para que solucione el problema lo más pronto posible, ya que la vía metropolitana que se encuentra a cargo de la Municipalidad de Lima.

Residentes "encerrados" y denuncian poca seguridad

Una representante de la urbanización Manzanilla, indicó que en la zona es "imposible de vivir" porque prácticamente se encuentran "encerrados completamente, no podemos salir ni entrar, las amistades y familiares no tienen como entrar".