Tenía una granada: Capturan al hijo del fallecido cabecilla de “Los Malditos de Bayóvar” en SJL

Como se recuerda "Los Malditos de Bayóvar" fue una red criminal dedicada principalmente a la extorsión, sicariato y cobro de cupos en el distrito de San Juan de Lurigancho. Uno de sus cabecillas identificado como Juan Ezequiel Rayo Céspedes, conocido con el alias de "Chicharrón" fue asesinado a inicios de 2014, en un ajuste de cuentas.

Su muerte, junto con la de otros integrantes como alias "Papico" y "Trujillano", desató una sangrienta disputa interna por el control de la banda entre los cabecillas "Loco Darwin" (Darwin Malca Hernández) y "Loco Harry" (Harry Cano Dávila).

Cayó el hijo de alias "Juan Chicharrón"

Esta madrugada en el distrito de San Juan de Lurigancho, agentes de la Policía Nacional capturaron a un peligroso delincuente, quien es el hijo del fallecido prontuariado criminal alias Juan “Chicharrón”.

El detenido fue capturado cuando se movilizaba en un auto donde la policía encontró en su interior cartas extorsivas, además de teléfono celular donde habría pesquisas de sus actos delictivos. El sujeto además tenía una granada de guerra y gran cantidad de municiones.

Cabe señalar que, en el teléfono del intervenido la policía encontró vídeos que el mismo registró portando armas de fuego y sería miembro de la banda conocida como “Los NG de Huáscar”.