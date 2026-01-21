Hombre es asesinado a balazos en exteriores del mercado Caquetá: este fue el momento del ataque

Un hombre fue asesinado a balazos por presuntos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió el último martes 20 de enero en los exteriores del mercado Caquetá, en el Rímac.

La víctima fue identificada como Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez, de 38 años, quien se encontraba en las inmediaciones del centro de abastos brindado el servicio de mototaxista cuando fue interceptado por los delincuentes.

El hombre corrió e intentó salvarse ingresando al mercado, pero tropezó y cayó en el interior del centro de abastos, hecho que fue aprovechado por el delincuente quien continuó disparándole hasta acabar con su vida.

Encuentran 10 casquillos de bala

La policía encontró en el lugar hasta 10 casquillos de bala. Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que la zona es bastante transitada por personas que vienen a realizar sus compras.

Víctima defendía a comerciantes de delincuencia

Los comerciantes indicaron que la víctima era muy conocida y era una de las personas que no permitía y salía en defensa ante la presencia de delincuentes, esto habría sido la causa para que acaben con su vida.