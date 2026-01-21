Grupo Terna capturó a cómplice de extorsionador que murió dejando explosivo en ferretería de Comas

El pasado domingo 11 de enero, un presunto extorsionador murió accidentalmente mientras intentaba colocar un artefacto explosivo en una ferretería del distrito de Comas. El sujeto llegó al lugar en una motocicleta junto a un cómplice. Al intentar manipular el explosivo frente al negocio, este detonó prematuramente en sus manos dejándolo grave.

El individuo sufrió heridas graves (shock traumático) y falleció poco después de ser trasladado al Hospital Nacional Sergio Bernales de Collique. El cómplice huyó del lugar tras la explosión.

Cayó su cómplice

En el distrito de Comas, los agentes de la Policía Nacional del Grupo Terna capturaron al presunto cómplice de un extorsionar que perdió la vida al prender un explosivo durante el ataque a una ferretería.

El delincuente capturado es conocido con el alias de "Finito" y era el reclutador de jóvenes para cometer estos actos ilícitos. El sujeto fue hallado en el jirón Barreto en compañía de otro y tras su intervención se descubrió que se hospedaban en un hotel de la zona.

Durante el operativo de su captura, en la habitación del hotel donde se hospedaba, los agentes hallaron explosivos, municiones y hasta droga.

Cabe señalar que, durante este primer mes del año, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intensificado sus operativos en Lima bajo la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.