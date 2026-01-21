Detonan explosivo en pollería de Ancón: dueño recibe amenazas extorsivas desde hace un mes

Continúan los ataques a negocios en la capital. Esta vez, delincuentes detonaron un artefacto explosivo en el frontis de una pollería, ubicada en la avenida Los Arquitectos, en el distrito de Ancón.

Una cámara de seguridad registró a un grupo de personas en los exteriores de un negocio cercano al local atacado cuando se visualizó un destelló y posteriormente se observa una motocicleta con dos sujetos a bordo.

Minutos antes del ataque, el vehículo menor fue captado con dos sujetos a bordo en el sentido contrario dirigiéndose a la pollería. La detonación fue tan fuerte que destrozó parte de la puerta y ventanas del establecimiento.

Amenazas extorsivas desde hace un mes

De acuerdo al propietario del negocio, no se han reportado personas heridas ya que el día de ayer no trabajaron. El hombre indicó que trabaja en el lugar desde hace 15 años y es la primera vez que recibe amenazas extorsivas desde hace un mes.

Udex y Peritos realizan diligencias

"Justo iba a salir a echar candado a mi puerta y ha explotado, felizmente me metí al baño y se escuchó fuerte. Para no tener problemas, yo le he colaborado", dijo el propietario. Personal de Udex y Peritos acudieron para realizar las diligencias respectivas.