Asesinan a “Jalador” de colectiveros en la avenida México en La Victoria

Cerca de las 5 de la mañana de hoy, en la cuadra 1 de la avenida México, en el distrito de La Victoria, un “Jalador” de colectiveros fue asesinado a balazos.

Cámaras de seguridad de la zona habrían registrado el momento del ataque, lo cual es material clave para la investigación policial.

Investigación en curso

Tras este homicidio, los agentes a cargo de las pesquisas, investigan si el crimen está relacionado con el cobro de cupos por extorsión a los transportistas informales de la zona, una problemática recurrente en la capital, en pleno estado de emergencia en Lima y Callao.

Lamentablemente, en los últimos meses se han reportado múltiples casos de "jaladores", que son captadores de pasajeros y otros trabajadores de transporte público asesinados en Lima y Callao siendo víctimas de la extorsión y sicariato que azota las calles de la capital y el primer puerto.