Lurigancho-Chosica: caen tres presuntos ladrones de autopartes tras intensa persecución

Tres presuntos delincuentes fueron capturados tras una intensa persecución policial que se inició en el paradero Cadenas, en la zona de las colinas de San Francisco de Lurigancho-Chosica, luego de que robaran autopartes de un auto estacionado.

Los delincuentes huyeron a bordo de un automóvil color rojo, lo que desató una persecución que recorrió la autopista Ramiro Prialé y varios sectores como Ñaña, Carapongo y Santa María de Huachipa.

Durante la fuga, dos de los individuos bajaron del vehículo e intentaron escapar corriendo hacia el río Rímac, pero fueron rápidamente reducidos por personal de serenazgo de Chosica. El vehículo continuó su huida hasta el puente Santa Rosa, donde el serenazgo solicitó apoyo de un patrullero de la comisaría del Rímac, logrando la intervención final.

Víctima relata robo

Una de las víctimas relató que los sujetos las amenazaron con un arma de fuego. "El hombre vino con su arma, nos apuntó, yo tuve que cerrar la ventana", declaró, exigiendo justicia por la ola de delincuencia en la zona.

Trasladan a sujetos y auto a comisaría

Cabe resaltar, que los tres sujetos detenidos, junto con el vehículo utilizado en el delito, fueron trasladados hasta la Comisaría del Rímac para continuar con las investigaciones correspondientes del caso.