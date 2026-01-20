Gamarra se prepara para el verano con ropa de baño desde 50 soles

Con el inicio de la temporada de verano, el emporio comercial de Gamarra vuelve a posicionarse como uno de los principales puntos de compra de ropa de baño en Lima. Comerciantes del lugar ofrecen una amplia variedad de modelos para mujeres, hombres y niños, con precios accesibles que parten desde los 50 soles en productos seleccionados y alcanzan montos mayores según el diseño y los acabados.

Las tendencias actuales priorizan telas como la licra colombiana y cortes que buscan adaptarse a distintos tipos de cuerpo. Entre los modelos más solicitados figuran los bikinis de copa triangular regulable, prendas de tiro alto y enterizos con estructuras internas que brindan mayor soporte. Los colores en mayor demanda incluyen tonos clásicos como el negro, así como celeste, coral, rojo y fucsia, disponibles en tallas que van desde las más pequeñas hasta la XL.

Ropa de baño en Gamarra: variedad de modelos y precios para todo público

Parte de la oferta incluye prendas en liquidación, correspondientes a colecciones con menor disponibilidad de colores o estampados, lo que permite a los compradores acceder a opciones a menor costo. Asimismo, los comerciantes recomiendan cuidados específicos para prolongar la vida útil de estas prendas, como el enjuague inmediato tras el contacto con agua salada, el lavado a mano con productos suaves y la evitación de lejía, lavadoras y secadoras.

El público infantil también cuenta con alternativas variadas, especialmente trajes de baño de manga larga y salidas de baño con diseños de personajes animados y figuras populares, entre ellos capibaras y superhéroes. Estas prendas, elaboradas en microfibra de secado rápido, se ofrecen en distintas tallas y colores, reforzando la diversidad de opciones que caracterizan a Gamarra como un mercado integral para la campaña de verano.