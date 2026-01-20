Camión de aceite se vuelca y paraliza transito en la Línea Amarilla y genera caos vehicular

Un accidente de tránsito generó serias complicaciones esta mañana en la Vía de Evitamiento, específicamente en el tramo conocido como la Línea Amarilla, en el Cercado de Lima. Un camión terminó volcado sobre la calzada, provocando el cierre total del tránsito en sentido hacia el Callao y dejando a decenas de conductores varados desde las primeras horas del día.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, la unidad pesada transportaba aceite comestible, carga que terminó esparcida a lo largo de la pista tras el siniestro. Aún no se ha determinado si el derrame se produjo antes de la volcadura o si fue consecuencia directa del accidente, por lo que las causas exactas permanecen bajo investigación.

Derrame de aceite obligó al cierre total de la vía

Equipos de auxilio vial y personal de emergencia de Lima Expresa se desplazaron rápidamente hasta la zona, ubicada a unos 500 metros del peaje, para atender la situación. Como medida inmediata, se inició el esparcimiento de arena y sacos absorbentes sobre el pavimento con el fin de controlar el material oleoso y reducir el riesgo de nuevos incidentes.

Según la información preliminar, el conductor del camión no habría sufrido lesiones de consideración y fue atendido en el lugar. No obstante, las autoridades exhortaron a los conductores a evitar este tramo y optar por rutas alternas mientras continúan los trabajos de limpieza y se evalúa la reapertura progresiva de la vía.