Hallan un televisor, mesa de billar y conexiones clandestinas durante requisa en penal de Lurigancho

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizaron un operativo de requisa en el penal de Lurigancho, centrado en los tres niveles del pabellón 4 del centro penitenciario.

Dicho operativo fue encabezado por el ministro Walter Martínez y el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, junto a 80 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales y agentes de seguridad interna.

Durante la operación, los internos fueron trasladados al patio del penal, donde permanecieron sentados con las manos en la nuca mientras los agentes registraban las celdas, áreas comunes y servicios higiénicos.

Objetos incautados

Entre los objetos prohibidos incautados se encontraron un televisor, tomacorrientes, ventiladores y controles remotos. En otros pabellones, las autoridades descubrieron una mesa de billar improvisada que, según información del INPE, funcionaba desde hace 10 años en gestiones anteriores.

Requisas e incautación en operativos a nivel nacional

Según datos proporcionados por la institución, entre junio y diciembre del año pasado se realizaron 4,100 requisas en distintos penales a nivel nacional. En esos operativos se logró la incautación de 950 teléfonos móviles y 1,500 objetos punzocortantes, como parte de las acciones para controlar la introducción de artículos prohibidos en los establecimientos penitenciarios.