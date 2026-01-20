Los Olivos: realizan operativo para fiscalizar cumplimiento de prohibición de dos ocupantes en motos

Desde hoy, miércoles 21 de enero, se aplicarán multas para los motociclistas que infrinjan la prohibición de viajar en estos vehículos con dos ocupantes, en zonas del país declaradas en estado de emergencia.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la avenida Izaguirre, en el distrito de Los Olivos, donde personal de Policía Nacional del Perú (PNP), inspectores y serenazgo del distrito realizan un operativo ante la entrada de vigencia de la prohibición.

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, indicó que realizan la fiscalización ante la prórroga del estado de emergencia y la prohibición de viajes en motos con dos ocupantes. "Se pide documentación, hacer control de identidad y detener a motociclistas que lleven pasajeros", dijo el burgomaestre.

Alcalde a favor con medida y excepciones

Castillo expresó su acuerdo con la medida ante las estadísticas de homicidios por sicariato en estos vehículos menores. Manifestó que habrá algunas excepciones en el caso de que una madre lleve en moto a alguno de sus hijos, por lo que resaltó la preparación de los efectivos al momento de aplicar la medida.

Resultados tras medida y plantea patrullaje integrado

También consideró que identificando la sanción, sancionando con multas y afectando el récord del conductor, la medida dará resultados favorables. Ante la falta de fiscalización durante la madrugada, indicó que hay déficit de agentes de policías y planteó que personal de Las Águilas Negras ya no resguarden bancos y realicen patrullaje integrado.