Vecinos amenazan con bloquear la Vía Expresa Sur tras muerte de adulta mayor

La muerte de una mujer adulta mayor en la Vía Expresa Sur ha reavivado las críticas vecinales contra una obra que, según denuncian, fue entregada sin las condiciones mínimas de seguridad. Desde las primeras horas del día, residentes de zonas aledañas, principalmente en Surco, realizaron una protesta advirtiendo que evalúan bloquear completamente la vía ante la falta de respuestas concretas de las autoridades metropolitanas.

Los vecinos señalan que la infraestructura presenta graves deficiencias: ausencia de puentes peatonales, iluminación insuficiente y señalización limitada en una vía diseñada para alta velocidad. Estas condiciones, aseguran, convierten los cruces a nivel en un riesgo permanente, especialmente para adultos mayores, personas con discapacidad y escolares que transitan diariamente por la zona.

Vecinos exigen puentes y advierten bloqueo de la Vía Expresa Sur

Durante la manifestación, los residentes ocuparon carriles en ambos sentidos para visibilizar su reclamo y permitir solo el paso de unidades de emergencia. Indicaron que, desde la inauguración de la obra en septiembre del año pasado, se han registrado accidentes de tránsito y que las medidas temporales —como orientadores viales— resultan insuficientes. Además, familiares de la víctima anunciaron que evalúan acciones legales e incluir a la Municipalidad Metropolitana de Lima como tercero civil responsable.

La Vía Expresa Sur fue inaugurada durante la gestión del entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como una de sus obras emblemáticas. Actualmente, bajo la administración del alcalde Renzo Reggiardo, los vecinos exigen plazos claros y acciones inmediatas. Mientras tanto, advierten que mantendrán las protestas y no descartan un bloqueo total de la vía si no se implementan soluciones urgentes que garanticen la seguridad peatonal.