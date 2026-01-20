La Molina: conductor sin brevete golpea y embiste a taxista que le reclamó por mala maniobra

Un conductor sin brevete fue captado golpeando y embistiendo a otro chofer que le reclamó por una mala maniobra luego de una fuerte discusión. El hecho ocurrió el último lunes 19 de enero en plena avenida La Molina.

El general Javier Ávalos, gerente de seguridad ciudadana de La Molina, indicó que el hecho ocurrió "por la intolerancia al momento de conducir" y tras una aparente pelea donde Vidal Ramos Quiclla fue agredido por el sujeto identificado como Jefrey Padilla Prudencio.

"Esta persona parece que es intolerante, es agresiva, cuenta con un rosario de denuncias, cuatro denuncias por violencia contra la mujer, una denuncia por manejar en estado de ebriedad y con licencia suspendida desde el 2022", dijo Ávalos.

Estado de salud de conductor

El funcionario edil indicó que el proceso de investigación se encuentra en la comisaría de Felicia. Sobre el estado de salud del conductor herido, manifestó y fue llevado a un hospital para los respectivos exámenes tras las diligencias respectivas.

Policía ya cuenta con información de conductor agresor

Pese a que el conductor se dio a la fuga, la policía cuenta con toda la información para proceder con la notificación y los procedimientos que corresponden por la agresión e intento de atropello. "Ha podido causarle la muerte", aseveró.