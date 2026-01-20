"Madres ecuatorianas salen en búsqueda de un mejor futuro": periodista habla sobre caso de mujer en SMP

Un tatuaje visible en uno de los brazos de la mujer que fue encontraba muerta dentro de un colchón, en San Martín de Porres, fue determinante para dar con su identidad. Se trata de Jennifer Lisbeth Mendoza, una ciudadana ecuatoriana y madre de cuatro hijos que viajó a nuestro país por una oportunidad laboral.

En diálogo con Buenos Días Perú, Julio Cárdenas, periodista ecuatoriano del portal digital "Al día", expresó sus condolencias a la familia de su compatriota e indicó que en la ciudad de "El Milagro" están pendiente de su repatriación para que sus familiares y amigos puedan darle su respectiva sepultura.

Cárdenas indicó que el caso de Jennifer es uno de los tantos presentados de madres ecuatorianas que salen en búsqueda de un mejor futuro. "Muchas personas logran regresar con éxito tras años de trabajo, muchas se truncan en el camino, es también la situación difícil del país que vivimos", manifestó.

Detalló que muchos de los ecuatorianos que salieron de su país, no todos han fallecido por violencia, sino por accidentes, secuestros o dependiendo el país donde se encuentren por diferentes causas. Por otro lado, pidió que se brinde la ayuda psicológica a la familia porque "están destruidos moralmente".

Cárdenas detalló que la investigación se encuentra en Perú y se enteraron de la situación tras ver videos de lo ocurrido. Por lo que pidió la ayuda para la familia ya que en Ecuador están pendientes de nuevos datos de la investigación.