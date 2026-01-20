Jennifer Mendoza: lo que se sabe del caso de la ecuatoriana asesinada en Lima Norte

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un colchón abandonado en San Martín de Porres conmocionó a vecinos y autoridades. La víctima fue encontrada en las inmediaciones de la avenida Pacasmayo, cerca de una zona considerada Corredor Seguro, vistiendo ropa de dormir. El estado en el que fue hallado el cadáver evidenciaba un crimen violento, cuya investigación se activó de inmediato por parte de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

La identificación de la víctima fue posible gracias a un tatuaje visible en uno de sus brazos. Se trataba de una joven de nacionalidad ecuatoriana llamada Jennifer Mendoza, quien había llegado al Perú tras recibir una supuesta oferta laboral. Registros migratorios confirman que ingresó a Lima el 11 de enero en un vuelo procedente de Tumbes. Según su entorno familiar, nunca precisó el tipo de trabajo que realizaría en la capital.

Investigación apunta a red criminal y posible trata de personas

Las diligencias fiscales no descartan que el crimen esté vinculado a una presunta red de trata de personas. Una de las hipótesis señala que el cuerpo habría sido trasladado desde un inmueble ubicado en Los Olivos hasta el lugar donde fue abandonado, utilizando un mototaxi. El conductor del vehículo, Darwin Cruz, fue detenido y cumple nueve meses de prisión preventiva mientras se esclarece su presunta participación.

La necropsia determinó que Jennifer Mendoza falleció a causa de un shock hemorrágico provocado por graves lesiones internas. Peritos de criminalística realizaron inspecciones en una vivienda cercana, donde se presume ocurrió el asesinato. En paralelo, las autoridades continúan la búsqueda de tres personas mencionadas en el proceso: alias Alex, Adriana y “El Dark”. La PNP también coordina con la embajada de Ecuador para la repatriación del cuerpo, mientras la familia de la víctima exige justicia.