Surquillo: capturan a presuntos implicados en asesinato de ciudadano colombiano en Chorrillos

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a tres personas que estarían involucradas en el asesinato de un ciudadano colombiano el último lunes 19 de enero en Chorrillos. La intervención se realizó en una vivienda ubicada en el distrito de Surquillo.

Los efectivos policiales vienen revisando un vehículo que fue clave para que llegaran hasta el lugar, tras un seguimiento a través de cámaras de seguridad. La PNP logró detectar que en la unidad trasladaron a su última víctima a quien le quitaron la vida de un balazo.

Posteriormente continuaron movilizándose en el vehículo y gracias a las cámaras de seguridad, horas después lograron hallar el lugar donde aparentemente se escondían los tres sujetos de nacionalidad venezolana, dos hombres y una mujer.

Detenidos tienen antecedentes

"Son capturados tres sujetos de nacionalidad venezolana, y uno de ellos registra antecedentes porque ha estado detenido hasta hace 5 meses en el penal de Aucallama por haber participado en un robo de una camioneta, tenencia de armas de fuego y extorsión", señaló el comandante general Óscar Arriola.

Material incautado y posibles vínculos con extorsión

La policía encontró en poder de los intervenidos, una granada de guerra, armas de fuego, municiones y aparentemente droga. Según la información de la PNP, los sujetos intervenidos también estarían involucrados en casos de extorsión a empresas de transporte público.

Crimen por presunta disputa de bandas

De acuerdo a la policía, el crimen contra el ciudadano colombiano sería por una disputa entre bandas criminales venezolanas y colombianas. La PNP investiga si hay más personas involucradas y han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad para las diligencias respectivas.