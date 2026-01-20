Combi queda reducida a cenizas tras atentado en el Callao

Un violento atentado alarmó a vecinos del Callao durante la madrugada, luego de que una combi de transporte público fuera incendiada y quedara completamente destruida en la urbanización Santa Rosa, a pocos metros del centro comercial Minka. El vehículo cubría la ruta Lima–Callao por la avenida Argentina y se encontraba estacionado en la vía pública cuando se produjo el ataque.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, el fuego no solo consumió en su totalidad a la unidad principal, perteneciente a la empresa de transportes Néstor Gambeta, sino que también alcanzó a otros vehículos que estaban estacionados en la zona. Una camioneta resultó seriamente dañada, mientras que otros dos autos presentaron afectaciones menores y pudieron ser retirados posteriormente.

Incendio de combi en el Callao estaría vinculado a presunto caso de extorsión

Vecinos señalaron que antes del incendio se escuchó una fuerte detonación, lo que incrementó el temor entre quienes residen en el sector. De manera preliminar, se maneja la versión de que el propietario del vehículo habría sido víctima de extorsión y se habría negado a pagar un cupo o un incremento en el monto exigido, situación que habría motivado el ataque. Esta información aún está en proceso de verificación por las autoridades.

La Policía Nacional del Perú y los peritos correspondientes continúan con las diligencias para determinar las causas exactas del siniestro. En la zona existen cámaras de seguridad de viviendas y comercios que podrían aportar imágenes clave para la investigación. El hecho reaviva la preocupación por la seguridad en áreas donde se concentran vehículos de transporte público y particular, especialmente en un contexto de estado de emergencia.