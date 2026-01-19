Prohibición de dos adultos en moto en Lima y Callao: multas desde S/660 y sanción se duplica por reincidencia

Un decreto supremo modificó el Reglamento de Tránsito y tipificó la falta M41. La Policía de Tránsito aplicará papeletas desde el miércoles 21 en zonas bajo estado de emergencia.

El Ejecutivo modificó el Reglamento Nacional de Tránsito para sancionar a los motociclistas que circulen con un acompañante adulto en las zonas declaradas en estado de emergencia por orden interno. La medida quedó tipificada como infracción M41, considerada muy grave, y su aplicación iniciará desde el miércoles 21 de enero, según lo señalado en el reporte.

De acuerdo con el nuevo cuadro de infracciones, la sanción se aplicará por incumplir restricciones de tránsito establecidas en la norma que declare el estado de emergencia. La multa será de S/660 (12% de la UIT) y acumulará 50 puntos en una primera intervención. En caso de reincidencia, el monto subirá a S/1.320 y se impondrán 60 puntos. Además, la papeleta podrá recaer en el conductor o en el dueño del vehículo.

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, advirtió que se trata de una multa “sumamente elevada” por la calificación de muy grave. También cuestionó cómo se medirá la efectividad de la restricción y qué criterios se aplicarán en situaciones específicas, como el traslado de familiares, dentro de las zonas de emergencia.

ESTE LUNES INICIARON CON LA FISCALIZACIÓN

Este lunes se realizó una “marcha blanca” en el cruce de las avenidas Petit Thouars y Javier Prado, como parte de una etapa preventiva previa al inicio de sanciones. En el lugar, el general PNP Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, explicó que el decreto supremo 002-2026, promulgado el 15 de enero, fijó restricciones para vehículos lineales de las categorías L1 y L3.

Alvarado precisó que, a partir del miércoles 21, la intervención se basará en identificar al conductor y evitar que el acompañante continúe el trayecto en la misma unidad. También afirmó que la imposición de multas corresponde únicamente a la Policía de Tránsito, aunque mencionó un “control social” orientado al cumplimiento de la norma.

Sobre las motocicletas eléctricas, señaló que no estarían incluidas si no pertenecen a la categoría L1, asociada a vehículos que no superan los 50 centímetros cúbicos de cilindraje, aunque indicó que se realizará verificación para determinar si corresponde su aplicación.

Finalmente, el general sostuvo que el personal cuenta con aplicativos móviles para verificar identidad y requisitorias, tanto de personas como de vehículos, durante los operativos de control.