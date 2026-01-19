Ate: vecinos temen por su seguridad tras retiro de rejas de seguridad

El alcalde de Ate, Franco Vidal, y los fiscalizadores de la comuna se enfrentaron ante la resistencia de vecinos que intentaron impedir el retiro de rejas instaladas para seguridad en sus urbanizaciones.

Dicho conflicto se agravó cuando los residentes denunciaron que la municipalidad montó una escena para justificar la acción, ya que indicaron que cerraron con llave un acceso minutos antes de grabar un video alegando que la vía estaba bloqueada e impedía el tránsito.

En las redes sociales oficiales del municipio, una reportera afirmó durante la transmisión "Hemos llegado y estaba cerrado con llave, hemos tenido que romper la puerta. Cualquier persona que quiera hacer un ingreso... no puede". Mientras que una residente dijo "Yo no sé el señor alcalde, viene miente y dice que estaba cerrada, eso es mentira. A partir de las 11 de la noche la cerramos y a las 5 de la mañana se abre".

Vecinos justifican instalación de rejas

Los vecinos explicaron que las rejas, algunas con cuatro o cinco años de antigüedad, son una medida de protección contra la delincuencia en zonas oscuras y con poca presencia policial. "Nosotros lo hemos puesto para protegernos de la delincuencia porque esta es una parte oscura, no tenemos ni luces acá", explicó una afectada. El municipio procedió a retirar dos rejas, una vehicular en la zona "Fuerzas Policiales de Ate" y otra peatonal en la asociación de vivienda del mismo nombre.

Retiran más rejas y pedido vecinal

La situación se repitió en el campo deportivo Santa Teresa, donde los residentes también denuncian que el retiro de las protecciones los expone a personas que se concentran a tomar y fumar drogas. "El problema también es la parte de atrás que colinda con la riel, es una concentración de drogadictos", manifestó un vecino. Los afectados exigen que la municipalidad cumpla con el mantenimiento y refuerce la seguridad ante la falta de patrullaje en la zona.