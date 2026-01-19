SMP: liberación de sujeto armado tras tiroteo deja en zozobra a vecinos de Antares

Un violento enfrentamiento registrado en la urbanización Antares, en el distrito de San Martín de Porres, continúa generando preocupación entre los vecinos luego de que el principal implicado, un residente de la zona con antecedentes policiales, fuera liberado pese a la gravedad de los hechos. El incidente dejó como saldo a dos menores de edad heridos por impacto de bala, además de evidenciar nuevamente la vulnerabilidad de espacios residenciales ante hechos de violencia armada.

San Martín de Porres: vecinos en alerta tras liberación de sujeto con antecedentes

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho ocurrió en una calle estrecha con actividad comercial y tránsito constante de personas, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que se desató el altercado armado. Las imágenes muestran a varios sujetos huyendo del lugar mientras uno de los niños heridos intenta ponerse a salvo con visibles dificultades. En la escena aún se observan rastros de sangre, lo que refleja la magnitud del enfrentamiento.

Tras el suceso, la Policía Nacional del Perú intervino el inmueble del vecino señalado como protagonista del tiroteo, donde se incautaron armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas. El hombre, conocido en la zona con el alias de “Reggaetón”, fue detenido inicialmente; sin embargo, posteriormente quedó en libertad por razones que aún no han sido esclarecidas públicamente, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad entre los residentes.

Los vecinos, que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, expresaron su inquietud ante la posibilidad de nuevos episodios violentos y cuestionaron que una persona con antecedentes y material incautado haya recuperado su libertad. Mientras tanto, se confirmó que uno de los menores permanece hospitalizado, mientras que el segundo niño y su padre ya fueron dados de alta tras evolucionar favorablemente. El caso ha reavivado el debate sobre el rol de las denuncias vecinales, la labor policial y las decisiones fiscales en contextos de violencia urbana.