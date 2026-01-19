Identifican a mujer hallada muerta dentro de colchón en SMP por su tatuaje: es ecuatoriana

Fue identificada la mujer que fue hallada sin vida dentro de un colchón abandonado en un terreno de San Martín de Porres. Se trata de una ciudadana ecuatoriana que viajó a nuestro país el pasado 11 de enero.

Un equipo de Buenos Días Perú conversó en exclusiva con la pareja de la víctima, quien la reconoció luego de ver el tatuaje. Ariel contó que la mujer de nombre Jenniffer Lisbeth había llegado a nuestro país hace 8 días y no le dio muchos detalles del trabajo que realizaría.

"Solo me dijo voy a trabajar por allá y le dije que se cuide. No me dijo (el trabajo que había conseguido en Lima). Yo me percato de ella porque tiene el tatuaje con mi nombre. Yo estaba pensando viajar a Lima por carro ya que no tengo muchos recursos, somos pobres, yo trabajo en un taller mecánico", dijo la pareja de la víctima.

Detalles de viaje de víctima a Lima

BDP tuvo acceso al ticket del pasaje aéreo de la víctima y su pareja detalló que Jenniffer Lisbeth habría viajado desde la zona de Guayas hasta Tumbes, para luego tomar un vuelo con destino hacia Lima.

Conductor da detalles a la PNP

Las autoridades han detenido al mototaxista Darwin Cruz Vázquez quien aparece en las imágenes dejando el colchón con el cadáver de la víctima. El hombre contó que recogió a dos hombres y a una mujer de una vivienda y los identificó como Alex, Dark y Adriana.

Cruz se encuentra detenido en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) donde mencionó que recibió un mensaje de uno de los sujetos, quien le indicó que se esconda y viajarían a Chile; sin embargo, esta información podría ser un distractor.