Explosión daña óptica a pocas cuadras de Palacio de Gobierno

Un nuevo hecho delictivo sacudió el centro de Lima durante la madrugada, luego de que un artefacto explosivo fuera detonado contra un establecimiento comercial ubicado en la cuadra cuatro del jirón Rufino Torrico. El incidente ocurrió a pocas cuadras del Palacio de Gobierno y generó alarma entre los residentes de la zona, quienes fueron despertados por la fuerte detonación.

Las cámaras de seguridad del sector captaron a dos individuos que, inicialmente, aparentaban mantener una conversación sin levantar sospechas. En las imágenes se observa el momento en que uno de ellos enciende una mecha, tras lo cual su acompañante se aleja del lugar. El segundo sujeto permanece algunos instantes más, merodea la zona y finalmente se aproxima al local antes de concretar el ataque.

Explosión en zona comercial reaviva temores por la seguridad en el centro histórico

La explosión causó daños materiales en una óptica, rubro predominante en esa parte del centro histórico de Lima. No se reportaron personas heridas; sin embargo, el estruendo generó temor entre los vecinos y comerciantes, quienes cuestionan las condiciones de seguridad en un área considerada estratégica y altamente vigilada.

Este atentado se produce a menos de dos semanas de otro acto delictivo registrado en el centro histórico, lo que incrementa la preocupación entre quienes trabajan y viven en la zona. Comerciantes señalaron que la reiteración de estos hechos afecta no solo su tranquilidad, sino también la actividad económica del sector, ante el temor de que situaciones similares puedan volver a ocurrir.