Revelan nuevas imágenes del asesinato de hombre en camioneta en SJL

Un hombre fue asesinado dentro de un vehículo en movimiento y posteriormente arrojado a la pista. El hecho ocurrió la noche del jueves 15 de enero en la cuadra 5 de la Avenida Los Postes Este, en San Juan de Lurigancho.

Las imágenes de cámaras de seguridad, captadas pasadas las 10:30 p.m., muestran a la víctima intentando lanzarse del automóvil antes de recibir el disparo. El cuerpo sin vida quedó en la calzada, mientras los delincuentes huían en el mismo vehículo.

"Han traído a la persona acá y le han disparado. Solo un disparo se escuchó pasada las 10 de la noche", declaró una testigo. Agregó que la víctima fue lanzada del vehículo, ya que de otra forma los residentes se hubieran percatado antes.

Indican que zona es tranquila

Mientras que otro testigo señaló que la zona normalmente es tranquila y que la iluminación es adecuada. "Esta zona es tranquila, lo peligroso es por Huáscar, Bayóvar. Aquí es normal la iluminación", manifestó.

Hipótesis de crimen

Las autoridades investigan el crimen y una de las hipótesis es que la víctima podría ser el dueño del vehículo y que habría sido previamente asaltado y secuestrado. La policía continúa con las diligencias para identificar a los responsables y establecer el crimen.