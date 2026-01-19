PNP recupera más de 700 sacos de arroz robados tras operativo en San Juan de Lurigancho

Más de 700 sacos de arroz de procedencia paraguaya fueron recuperados por la Policía Nacional del Perú tras una intervención realizada en el distrito de San Juan de Lurigancho. La mercadería, valorizada en más de 200 mil soles, había sido sustraída luego del robo de un camión que trasladaba los insumos desde Lima hacia la ciudad de Arequipa. Según las autoridades, los productos eran almacenados en un inmueble con fines de extorsión contra el propietario.

San Juan de Lurigancho: así operaba la banda dedicada al robo y extorsión de mercadería

De acuerdo con las investigaciones policiales, los presuntos delincuentes engañaron al conductor del vehículo de carga mediante una llamada telefónica en la que suplantaron la identidad del dueño de la mercadería. Bajo ese pretexto, lograron desviar la ruta del camión y llevarlo hasta un punto específico del distrito, donde descargaron la totalidad de los sacos de arroz.

La representante de la empresa importadora señaló que la colaboración del chofer fue clave para que los agentes lograran ubicar el lugar donde se encontraba la mercadería robada. Gracias a esa información, la Policía intervino el inmueble e identificó a tres personas, quienes fueron detenidas y quedaron bajo investigación por su presunta participación en la banda criminal conocida como “Los Malandros del Este”.

Durante la diligencia, los efectivos no solo hallaron los sacos de arroz, sino también botellas y envases de aceite de oliva, lo que hace presumir que en el lugar se realizaban actividades de envasado. Todos los productos incautados fueron trasladados a la sede del Dipincri para continuar con las diligencias correspondientes, mientras la Policía busca identificar a otros posibles implicados en esta organización delictiva.