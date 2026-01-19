Asalto en segundos: cámaras captan robo de celular en pasaje de Miraflores

Un nuevo hecho delictivo vuelve a poner en alerta a los vecinos de Miraflores. En cuestión de segundos, un joven fue víctima del robo de su teléfono móvil mientras transitaba por un pasaje cercano a una de las avenidas más concurridas del distrito. El asalto quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, lo que evidencia la rapidez con la que actuaron los delincuentes.

El incidente ocurrió en la cuadra 3 de la calle Aurelio Fernández, un pasaje que conecta con la avenida Benavides. Las imágenes muestran que uno de los sujetos aguardaba sobre una motocicleta, mientras su cómplice descendía del vehículo para acercarse a la víctima y arrebatarle el celular. Tras el robo, ambos escaparon del lugar sin ser interceptados, pese al intento del agraviado por alcanzarlos.

Robos reiterados incrementan la preocupación vecinal en Miraflores

Vecinos del sector señalaron que este no sería un caso aislado, ya que anteriormente se han registrado hechos similares en el mismo pasaje. Precisamente, debido a la recurrencia de robos, se decidió instalar cámaras de vigilancia como medida preventiva. Según indicaron, este sería al menos el segundo asalto registrado recientemente en el área, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad.

Hasta el momento, se conoció que la víctima no habría formalizado una denuncia ante las autoridades. No obstante, las grabaciones de seguridad podrían resultar determinantes para identificar a los responsables y apoyar una eventual investigación policial, en un contexto donde los residentes exigen mayor presencia y acciones concretas contra la delincuencia.