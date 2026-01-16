Buenos Días Perú

16/01/2026

Vacaciones útiles para los más pequeños en el Club Metropolitano Mayta Cápac en SMP

Conozca todas las opciones para los más pequeños para que tengan las mejores vacaciones útiles.



En este verano que recién empieza, la importancia de las vacaciones útiles para los más pequeños de a casa, radica en combinar descanso y aprendizaje, desarrollando habilidades (creativas, lógicas, sociales) fuera del currículo escolar.

El objetivo de las vacaciones útiles es lograr reducir el estrés previniendo el agotamiento, mientras se fomenta la autonomía, la socialización y la conexión familiar, ofreciendo un desarrollo integral y divertido para niños y adolescentes.

Deporte y diversión en SMP

Una alternativa son los talleres de verano del Club Metropolitano Mayta Cápac (anteriormente conocido como Parque Zonal o Complejo Ecológico Mayta Cápac) en el distrito de San Martín de Porres (SMP), ubicado en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Los Próceres.

En este enlace, junto a Tomate Barraza conozca todas las opciones para los más pequeños en este verano, para que tengan las mejores vacaciones útiles.


Temas Relacionados: DeporteNiñosSmpVacaciones ÚtilesVerano

También te puede interesar:

BANNER LATERAL ENERO2026 2