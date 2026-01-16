Centro de salud Hijos de Grau opera sin techos ni consultorios en Ventanilla

El centro de salud Hijos de Grau, ubicado en el distrito de Ventanilla, continúa brindando atención médica en condiciones precarias, pese a los anuncios oficiales de mejora difundidos meses atrás. El establecimiento carece de techos en varias áreas, presenta consultorios inutilizables y funciona en ambientes improvisados que no garantizan una atención adecuada a los pacientes.

Usuarios del centro denunciaron que algunas consultas médicas se realizan al aire libre, debido a la falta de infraestructura básica. Módulos donados, destinados a especialidades como control de crecimiento y desarrollo (CRED) o medicina general, no cuentan con piso ni cerramientos adecuados. Padres de familia relataron que incluso los profesionales de la salud se ven obligados a atender bajo árboles ante la inexistencia de espacios cerrados.

Centro de salud Hijos de Grau atiende sin infraestructura adecuada

Las quejas también alcanzan al área de tuberculosis (TBC), donde pacientes alertan sobre el riesgo sanitario por el uso compartido de un único baño para hombres, mujeres, niños y personal médico. Desde un mirador cercano, se pudo constatar que varias zonas del local presentan techos inconclusos y estructuras deterioradas, pese a que estos ambientes estaban destinados a terapias especializadas y atención psicológica.

Ante estos cuestionamientos, la Dirección de la Red de Salud Ventanilla informó que la empresa encargada de los trabajos se adelantó a ejecutar obras sin contar con la autorización correspondiente, lo que habría provocado la paralización de los trabajos. Las autoridades aseguraron que se realizará un mantenimiento correctivo en un plazo aproximado de dos semanas, mientras que la construcción definitiva de un nuevo centro de salud recién se proyecta para el segundo semestre del año.