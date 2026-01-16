Municipio de Independencia responde por fiscalizadora que abofeteó a trabajadora de Karaoke

Esta mañana la Municipalidad de Independencia se pronunció tras la denuncia contra una fiscalizadora que abofeteó a una trabajadora de un karaoke durante una intervención realizada hace unos días.

La entidad municipal informó que la trabajadora involucrada ha sido separada de sus funciones mientras se realizan las investigaciones correspondientes, sobre la denuncia de irregularidades en la labor del personal municipal durante el operativo.

El municipio condena cualquier acto de agresión por parte de su personal operativo, asegurando que no tolerarán conductas que vulneren la integridad de los ciudadanos.

Denuncia por agresión

Como se recuerda, el hecho ocurrió durante un operativo de control a locales nocturnos en la zona cercana al Mega Plaza, según la denuncia de la propietaria del Karaoke, la fiscalizadora agredió físicamente a la trabajadora luego de que esta última intentara recuperar sus pertenencias.

Cabe señalar que, sobre la intervención a este Karaoke, la entidad municipal informó encontraron elementos que podrían probar que en local nocturno se realizarían actividades ilícitas, como el de trata de personas, pero eso es materia de investigación por parte de las autoridades.