Patricio Valderrama advierte que “El Fenómeno del Niño es una acumulación de síntomas”

El anuncio de una vigilancia oficial ante un posible Fenómeno del Niño ha reactivado la preocupación en el país. Para el doctor en Ciencias de la Tierra Patricio Valderrama, este escenario responde a señales que se han venido acumulando con el paso de los meses, pues “la denominación El Niño en realidad es una acumulación de síntomas”, entre los que mencionó lluvias intensas, cambios en el mar y precipitaciones fuera de lo habitual en diversas zonas del territorio nacional.

El especialista recordó que estas advertencias no son recientes y que desde finales del año pasado ya se proyectaba un comportamiento climático irregular. “Desde noviembre del año pasado ya se comenzaban ciertos inicios de que este verano iba a ser bastante atípico”, señaló, explicando que el proceso incluyó “un enero más frío de lo acostumbrado” y un incremento térmico marcado hacia febrero, antes de un posible periodo de lluvias concentradas hacia el cierre del verano.

“La prevención no está al nivel que debería estar”, advierte Patricio Valderrama

Valderrama alertó que varias ciudades volverían a enfrentar un escenario de alta vulnerabilidad debido a la falta de obras estructurales tras el evento de 2017. “La reconstrucción en algunos sectores ni siquiera ha comenzado y en otros ni siquiera ha terminado”, afirmó, al mencionar problemas persistentes en drenajes urbanos, infraestructura vial y puentes en zonas como Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica y Cañete.

El impacto también alcanzaría a sectores productivos estratégicos. En el ámbito pesquero, el especialista explicó que “uno de los síntomas de un fenómeno El Niño es el calentamiento de las aguas del mar”, lo que provoca el desplazamiento de especies como la anchoveta. En el agro, advirtió que las variaciones térmicas afectan los cultivos porque “no tenemos las noches frías como normalmente ocurre”, perjudicando la floración y el desarrollo de frutos. Frente a este escenario, remarcó que “si estamos en una zona que se ha inundado antes, tomar las precauciones del caso”, ante la posibilidad de que marzo concentre el mayor riesgo.