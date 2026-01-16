MTC explica cómo evitar la suspensión del brevete antes de llegar a los 100 puntos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que los conductores que acumulan infracciones y se acercan al límite de 100 puntos en el sistema de licencias aún pueden evitar la suspensión de su brevete mediante un curso de seguridad vial. Esta alternativa está dirigida exclusivamente a quienes no han superado dicho tope, ya que, como se precisó, “con 100 puntos se suspende la licencia”, iniciándose sanciones progresivas.

El representante del MTC explicó que el sistema de puntos no se anula con el pago de papeletas, pues está diseñado para identificar conductas reincidentes. “Así pagues tu papeleta, los puntos se mantienen”, indicó, detallando que las infracciones leves pueden sumar hasta 20 puntos, las graves entre 20 y 50, y las muy graves hasta 100, dependiendo de la falta cometida.

Curso del MTC permite reducir puntos antes de perder la licencia

El curso de seguridad vial se ofrece en modalidad virtual y presencial. La opción virtual se desarrolla en aproximadamente una semana y permite reducir hasta 40 puntos, mientras que la capacitación presencial otorga un descuento de hasta 50 puntos. “Todo el sistema está digitalizado, desde la matrícula hasta la obtención del certificado”, señaló el funcionario, precisando que el trámite se realiza con los datos del brevete y un correo electrónico registrado.

De acuerdo con el MTC, evaluaciones internas evidencian que los conductores que participan en el curso disminuyen la comisión de infracciones. “Se ha encontrado beneficios en la reducción de infracciones en quienes llevan esta capacitación”, sostuvo el vocero. No obstante, recalcó que el curso no aplica para quienes ya alcanzaron los 100 puntos, pues en esos casos se imponen suspensiones de seis meses, un año o la cancelación definitiva de la licencia.