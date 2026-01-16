Mototaxista confiesa haber trasladado colchón con cuerpo de mujer por 30 soles

La investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un colchón en San Martín de Porres sumó un nuevo elemento tras difundirse, en exclusiva por Panamericana Televisión, el testimonio de Darwin Cruz Vásquez, mototaxista identificado por la Policía como uno de los implicados en el traslado del objeto. El hombre brindó su versión de los hechos luego de ser ubicado por agentes de la Depincri de Los Olivos–San Martín de Porres.

Según su declaración, Cruz Vásquez aseguró que fue contactado por teléfono por un sujeto identificado como Alex, quien le pidió apoyo para trasladar lo que inicialmente describió como “basura”. Indicó que acudió a recogerlo a un inmueble ubicado en el sector Santa Rosa, paradero 10, en el distrito de Los Olivos, y que llegó al lugar en pocos minutos tras la llamada.

Testimonio revela detalles del traslado del colchón

En su manifestación, el mototaxista señaló que él mismo participó en el desplazamiento del colchón hasta una zona de Huandoy, donde fue abandonado. Asimismo, afirmó que en el lugar estuvieron tres personas: Alex, otro varón y una mujer a la que dijo no conocer. De acuerdo con su versión, el pago acordado por el servicio fue de 30 soles.

Cruz Vásquez precisó que solo recibió 10 soles en efectivo y que los 20 restantes serían transferidos mediante aplicativo digital, lo cual —según dijo— nunca ocurrió. La Policía Nacional del Perú continúa con las diligencias para corroborar esta información, identificar a los otros involucrados y determinar responsabilidades, mientras el caso sigue en investigación a cargo de la Depincri.