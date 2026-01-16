PNP todavía no identifica a la mujer hallada muerta en San Martín de Porres

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un colchón abandonado en la vía pública generó conmoción y temor entre los vecinos del distrito de San Martín de Porres. El hecho fue advertido luego de que residentes de la zona alertaran a las autoridades sobre un objeto sospechoso dejado en una calle, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con información preliminar, la víctima aún no ha sido identificada. Se trataría de una mujer extranjera de aproximadamente 30 años, cuyo cuerpo presentaba múltiples lesiones visibles, lo que evidencia la violencia del ataque sufrido. Entre sus rasgos más distintivos se encuentran varios tatuajes, siendo uno de ellos, con forma circular en uno de los brazos, clave para su futura identificación. Hasta el momento, ningún familiar se ha acercado a reclamar el cuerpo.

Investigación avanza con apoyo de cámaras de seguridad en SMP

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que dos hombres llegaron a bordo de una mototaxi roja, descendieron del vehículo y abandonaron el colchón con el cuerpo en su interior antes de huir. Según la PNP, el vehículo menor estaría vinculado a un hecho criminal anterior, información que ya forma parte de las diligencias en curso.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Los Olivos–San Martín de Porres. Las autoridades señalaron que continúan analizando el material fílmico recopilado y no descartan que la identidad de la víctima sea confirmada en las próximas horas. Aunque la causa exacta de la muerte aún no ha sido determinada, los indicios hallados reflejan la gravedad del ataque, mientras las pesquisas continúan para ubicar a los responsables.