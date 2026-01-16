SJL: Crimen en vía pública alarma a vecinos de la avenida Los Postes

Un hecho violento alteró la tranquilidad de los vecinos de la avenida Los Postes, del distrito San Juan de Lurigancho, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre tendido en plena vía pública. El hallazgo generó preocupación entre los residentes, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la escena.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, la víctima se movilizaba dentro de una camioneta cuando, de forma inesperada, se oyó una detonación. Segundos después, el hombre habría sido arrojado del vehículo aún en movimiento, quedando abandonado sobre la pista.

Investigación policial busca esclarecer el crimen ocurrido en Los Postes

Luego del ataque, los presuntos responsables escaparon del lugar con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. La rápida huida impidió que testigos pudieran identificar mayores características del vehículo o de sus ocupantes.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron a la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los implicados en este crimen, mientras continúan recabando testimonios y evidencias.