Extorsionador detona explosivo en chifa lleno de comensales en Comas

Desde los primeros días de este 2026, en la capital se ha registrado varios incidentes violentos vinculados al uso de explosivos, principalmente asociados a redes de extorsión y ataques contra el sector transporte y negocios.

Estos hechos se suman a una tendencia creciente observada durante el año pasado, donde se registraron múltiples ataques similares en distritos como Lince, San Isidro y Carabayllo, motivados por el cobro de cupos y disputas territoriales de bandas criminales.

Esta vez en el distrito de Comas, un delincuente lanzó un explosivo contra un chifa donde habían varias familias. Las cámaras registraron al sujeto en una bicicleta, que llegó hasta el negocio, encendió el explosivo y lo lanzó contra el restaurante.

No dejó heridos que lamentar

Por fortuna, ninguna persona resultó herida producto de la fuerte explosión. Minutos después del atentado, un sospechoso en bicicleta fue capturado y se investiga si es la misma persona que lanzó la dinamita al local de comida.

Por otra parte, el dueño del local afirmó que no recibió ningún mensaje extorsivo, sin embargo, la policía no descarta que se trate de un caso vinculados a cobro de cupos en esta zona de la capital.