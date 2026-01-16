Disparan contra dos niños y un adulto que jugaban fulbito en una calle de SMP

En el distrito de San Martin de Porres, un descontrolado sujeto realizó varios disparos e hirió a dos menores de edad y un adulto. El sujeto de 40 años hizo los disparos en medio de una acalorada y confusa situación.

Según vecinos y testigos del hecho, dos policiales de Grupo Terna quisieron intervenirlo, pero este se resistió y utilizó su arma de fuego disparando a cualquier parte, hiriendo a dos niños y un adulto que jugaban en la calle.

Tras los disparos, los supuestos policías escaparon de la zona mientras que los heridos de 12, 9 y 37 años fueron llevados a los hospitales San José y Cayetano Heredia, para recibir atención especializada.

En su casa tenía armas y droga

El autor de los disparos se escondió en su propia vivienda, pero al ver todo el movimiento policial intentó quemar su casa y luego escapó por los techos escondiéndose en la casa de un vecino.

Finalmente fue capturado por los agentes de la ley y trasladado a la comisaría Sol de Oro, para las investigaciones del caso. En su vivienda se encontró dos mini UCI, municiones, droga y 1400 dólares en efectivo.

Cabe señalar que, de acuerdo a sus vecinos, este sujeto estuvo preso y desde que salió en libertad se convirtió en un dolor de cabeza para todos, ya que constantemente realizaba disparos cuando discutía con sus amigos.