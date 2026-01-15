Policía termina con una pierna enyesada tras capturar a un "robacelulares" en La Victoria

El robo de celulares en la capital se mantiene como uno de los delitos más recurrentes, con cifras que superan los 1.4 millones de equipos sustraídos a nivel nacional durante el año 2025. Aunque se ha registrado una ligera reducción en comparación con años anteriores, la capital concentra más de la mitad de los casos reportados en todo el país.

Pero la policía hace frente a este mal todos los días. Esta vez en el distrito de La Victoria, un agente del Escuadrón Verde terminó con la pierna enyesada luego de detener a un delincuente.

Policía resultó herido

Tras ser intervenido, el sujeto fue visto por la policía cuando se lanzó a un vehículo para robar un teléfono celular. Los agentes policiales inmediatamente fueron detrás del hampón cuando huía y un policía resultó herido en la persecución.

Cabe señalar que, el sujeto tenía varias denuncias policiales y aseguró que robó porque quería pagar una deuda bancaria. Por su parte el agente policial terminó con una pierna enyesada.